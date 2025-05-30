Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,291.41
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
105,957.00
BIST 100
9,067.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
logo
Dünya

Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek 3 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde 12 milyondan fazla seçmen, rekor düzeyde katılımla erken oy kullandı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, 3 Haziran'daki başkanlık seçimi için erken oy verme sürecinin başlamasıyla halk sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Komisyonunun açıklamasına göre, erken oy kullanma sürecinin son günü yerel saatle 13.00 itibarıyla 12 milyondan fazla seçmen sandığa giderek yüzde 27,17'lik katılım oranı sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu oran, 2014'te uygulamaya konulan erken oy sistemi tarihindeki en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Toplamda yaklaşık 44,3 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçim, eski Devlet Başkanı Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yaşanan siyasi krizin gölgesinde yapılıyor.

Demokrat Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Kim Moon-soo ve Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok'un dahil olduğu yarışta adaylar, halkı sandık başına gitmeye teşvik ediyor.

Ülkede 28 Mayıs'taki son kamuoyu yoklamasına göre, DP'nin adayı Lee yüzde 49,2 ile önde giderken, iktidarın adayı Kim ise yüzde 36,8 ile Lee'yi takip ediyor. Adaylardan Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok ise bu ankette yüzde 10,3 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki günlük erken oy verme işlemi, bugün yerel saatle 18.00'de sona eriyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
Yolsuzluk soruşturması şüphelisinden "İmamoğlu ve danışmanları usulsüz 'sistem' içinde" iddiası

Benzer haberler

Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım

Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Polonya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet