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Dünya

Güney Kore ve NATO, 11 alanda işbirliğini hedefleyen ortaklık kurulmasında anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörle mücadele ve siber savunma dahil 11 alanda işbirliği için yeni ortaklıklar kurulmasında anlaşmaya vardı.

Zeynep Katre Oran  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Güney Kore ve NATO, 11 alanda işbirliğini hedefleyen ortaklık kurulmasında anlaştı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yoon ve Stoltenberg'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada ikilinin, işbirliği ortaklılığı seviyesinin genişletilmesi için terörle mücadele, siber savunma ve nükleer silahların yayılmasını önlemeyi de kapsayan 11 alanda işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni ortaklıklar imzaladığı ifade edildi.

İşbirliğinin genişletilmesiyle, Güney Kore'nin NATO'nun terörle mücadele tatbikatlarına katılacağı ve NATO ile istişare birimi kurulacağı ifade edilen açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanması için Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve NATO ile işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, NATO ile Güney Kore arasında siyasi ve askeri konuların istişare edileceği, üst düzey toplantıların düzenleneceği ve Güney Kore'nin gelişen teknoloji ve siber savunmaya ilişkin NATO görüşmelerine aktif katılım sağlayacağı belirtildi.

İkili, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını da görüştü

"Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer silah ve füze kışkırtmalarına" karşı uluslararası toplumun sağlam bir mesaj vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, NATO'ya desteğini devam ettirmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Stoltenberg'in Güney Kore'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, Seul hükümetinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanmasındaki çabalarını desteklediği aktarıldı.

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