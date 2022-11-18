Dolar
18.61
Euro
19.28
Altın
1,762.99
ETH/USDT
1,215.00
BTC/USDT
16,756.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirildi. -VTR
logo
Dünya

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.11.2022
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

Tokyo

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Kişida, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Kuzey'in "provokatif eylemini" Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.

"Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleme göz ardı edilemez"

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin "daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine" karşı çıktıklarını ifade etti.

Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerlemenin "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.

Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.

Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gara bölgesinde PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu

Çin ve Japon liderleri, Tayland'daki APEC Zirvesi'nde ilk kez yüz yüze görüştü

Japonya elektrik üretiminde nükleer santralleri yeniden devreye alıyor

Japonya ve Çin 'birçok soruna rağmen' iş birliği yolları arayacak

Japonya ve Çin 'birçok soruna rağmen' iş birliği yolları arayacak
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet