Güney Kore, uçak kazası sonrası havaalanlarında önlemleri artırıyor
Güney Kore'de 29 Aralık 2024'teki uçak kazası sonrasında, tüm havaalanı ve havalimanlarına kuş tespit kameraları ve termal radarlar takılacağı bildirildi.
Ankara
Doğu Asya ülkesi Güney Kore, Aralık 2024'te 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası ülke genelinde havaalanı ve havalimanlarında teknik önlemlerini artırıyor.
Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) "uzaktaki kuşların erken tespitinin artırılmasını" hedefleyen yeni önlemleri açıkladı.
Açıklamada "uçakların müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm havaalanları ve havalimanlarında kuş tespit kameralarının yerleştirileceği" bildirildi.
Kuşların boyut ve hareket yollarını saptayacak tespit kameralarının, son durum bilgilerini hava trafik kontrolörlerine ileteceği belirtildi.
Öte yandan, tüm havaalanları ve havalimanları en az bir termal görüntüleme radarıyla donatılacak.
Uygulamanın 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.
Uçak kazasını soruşturan yetkililer, geçen hafta kaza yapan uçağın her iki motorunda tüy ve kan lekeleri bulunduğunu açıklamıştı.
Kaza
29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.
Altı kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarında bir kadın ve 20'li yaşlarında bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.
Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.
Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.