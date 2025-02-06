Dolar
35.90
Euro
37.31
Altın
2,854.99
ETH/USDT
2,784.70
BTC/USDT
98,456.00
BIST 100
9,834.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşuyor Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve Ticaret Bakanı Bolat, Hatay’ın Defne ilçesinde Orhanlı TOKİ Konutları Kura Çekim Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Güney Kore, uçak kazası sonrası havaalanlarında önlemleri artırıyor

Güney Kore'de 29 Aralık 2024'teki uçak kazası sonrasında, tüm havaalanı ve havalimanlarına kuş tespit kameraları ve termal radarlar takılacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Güney Kore, uçak kazası sonrası havaalanlarında önlemleri artırıyor

Ankara

Doğu Asya ülkesi Güney Kore, Aralık 2024'te 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası ülke genelinde havaalanı ve havalimanlarında teknik önlemlerini artırıyor.

Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) "uzaktaki kuşların erken tespitinin artırılmasını" hedefleyen yeni önlemleri açıkladı.

Açıklamada "uçakların müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm havaalanları ve havalimanlarında kuş tespit kameralarının yerleştirileceği" bildirildi.

Kuşların boyut ve hareket yollarını saptayacak tespit kameralarının, son durum bilgilerini hava trafik kontrolörlerine ileteceği belirtildi.

Öte yandan, tüm havaalanları ve havalimanları en az bir termal görüntüleme radarıyla donatılacak.

Uygulamanın 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uçak kazasını soruşturan yetkililer, geçen hafta kaza yapan uçağın her iki motorunda tüy ve kan lekeleri bulunduğunu açıklamıştı.

Kaza

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

Altı kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarında bir kadın ve 20'li yaşlarında bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu
Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ani bastıran kar nedeniyle beyaza büründü
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Benzer haberler

Güney Kore, uçak kazası sonrası havaalanlarında önlemleri artırıyor

Güney Kore, uçak kazası sonrası havaalanlarında önlemleri artırıyor

Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi

Güney Kore şirketi Kakao yapay zeka hizmetinde ChatGPT'yi kullanmak için OpenAI ile ortaklık kurdu

Güney Kore polisi, "deepfake" içeriklerle mücadele için tespit sistemi geliştirecek

Güney Kore polisi, "deepfake" içeriklerle mücadele için tespit sistemi geliştirecek
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi

Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi
ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 41'inin cesedi çıkarıldı

ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 41'inin cesedi çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet