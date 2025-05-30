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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Boeing hakkındaki davanın iptali için mahkemeye başvurdu

Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarında 346 kişinin ölümüne ilişkin havacılık şirketi Boeing'e yönelik suçlamaların düşürülmesi amacıyla yeni anlaşmaya varan ABD Adalet Bakanlığı, davanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Emirhan Demir  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
ABD Adalet Bakanlığı, Boeing hakkındaki davanın iptali için mahkemeye başvurdu

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da Boeing'e ait uçakların 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı iki kazaya ilişkin Ekim 2024'te imzaladığı anlaşmanın ardından şirketle yeni anlaşmaya vardı.

Şirketin 1 milyar doları aşkın yatırım yapması ve kazalarda ölenlerin yakınlarına 445 milyon dolar ödemesi karşılığında hakkındaki "yetkilileri yanlış yönlendirme" suçlamalarının düşürülmesini öngören yeni anlaşmanın yanında Adalet Bakanlığı, yapılması beklenen duruşmanın da iptali için mahkemeye başvurdu.

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Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin anlaşmadaki şartlara uyacağı, kurumsal iyileştirme çalışmaları için gerekli yatırımları yapacağı ve kazalarda ölenlerin yakınlarına tazminat ödeyeceği bildirildi.

Etiyopya'daki kazada ölenlerin yakınlarından Nadia Milleron ise bu anlaşmayla şirketin hesap verebilirliğinin ortadan kalkacağını savundu.

Suçlamaların düşürülmesi, duruşmanın iptali ve sözleşme şartlarının kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararı Federal Yargıç Reed O'Connor verecek. Yargıç O'Connor, değerlendirme yapabilmek için tüm avukatlardan 4 Haziran'a kadar Bakanlığın başvurusuyla ilgili brifing sunmalarını istedi.

Önceki anlaşmalar

ABD Adalet Bakanlığı, 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki "737 Max" tipi uçağın 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarına ilişkin Boeing şirketiyle daha önce de benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Boeing, 2021'de imzaladığı anlaşmayla şirketin Federal Havacılık İdaresi (FAA) görevlileri tarafından denetlenmesini, 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Federal savcılar, anlaşma gereği şirketi denetleyen FAA görevlilerini "2018 ve 2019'daki kazalarda etkili olduğu düşünülen uçuş kontrol sistemi hakkında yanlış yönlendirdiği", hükümeti kandırdığı ve söz konusu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Boeing'i suçlamıştı.

Ardından Adalet Bakanlığı, Ekim 2024'te Boeing ile yeniden anlaşma imzalamış, bağımsız denetimcilerin 3 yıl boyunca güvenlik ve kalite prosedürlerini incelemesi ve şirketin 243,6 milyon dolar para cezası ödemesi öngörülmüştü.

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