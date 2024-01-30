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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Tokyo

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde" ifadesi kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.


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