Dolar
32.30
Euro
35.22
Altın
2,160.95
ETH/USDT
3,602.80
BTC/USDT
68,352.00
BIST 100
8,784.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez

Ankara

Yonhap'ın haberine göre Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kim'in, kızıyla çiftlik ziyaretine ilişkin haberini değerlendirdi.

KCNA'nın, Kim Ju-ae'yi nitelerken kullandığı ifadenin değiştiğine işaret eden Koo, haberde Kim Jong-un ile kızı için "rehberlik eden büyük kişiler" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Koo, bu ifadenin "Kuzey'in liderlerini" nitelerken kullanıldığını savunarak "Kuzey Kore'nin resmi medyasında kullanılan ifadelere ve protokol seviyesine bakılırsa Kim Ju-ae'nin (Kuzey'in) halefi olması ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 Umre Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri inceledi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Kazakistan ve Türkiye, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması konusunda işbirliğini görüştü
Enerji işçilerinden İBB yönetimine "maaş zammı" protestosu
Bolu'da Güney Çevre Yolu törenle hizmete açıldı

Benzer haberler

Güney Kore, Netflix hakkında "işletmede usulsüzlük" suçlamasıyla soruşturma başlattı

Güney Kore, Netflix hakkında "işletmede usulsüzlük" suçlamasıyla soruşturma başlattı

Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti

Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore'de tıp profesörleri, stajyer doktorların protestosuna destek için istifa edecek

Güney Kore'de tıp profesörleri, stajyer doktorların protestosuna destek için istifa edecek
ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet