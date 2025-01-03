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Dünya

Güney Kore Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un tutuklama emrinin infazı askıya alındı

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının askıya alındığını açıkladı.

Irmak Akcan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Güney Kore Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un tutuklama emrinin infazı askıya alındı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin açıklamasında yerel saatle 13.30'da tutuklama emrinin uygulanmasının askıya alındığı duyuruldu.

Görevden alınan Yoon'u tutuklamak üzere resmi konuta gelen polislerle korumalar arasında arbede çıkmıştı.

Adı açıklanmayan polis yetkilisi, tutuklama ekibiyle başkanlık konutundaki askeri birlik arasında sorun yaşandığını belirterek, "Yolsuzluk Soruşturma Ofisi savcıları, birinci ve ikinci bariyerleri geçtikten sonra konutun önünde Başkanlık Güvenlik Servisi ile açmaza girdiler." ifadesini kullandı.

Yoon hakkında 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili tutuklama kararının uygulanması için 6 Ocak'a kadar süre bulunuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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