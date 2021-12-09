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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech'in ürettiği güçlendirici aşı kullanımının onaylandığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 09.12.2021
Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı Fotoğraf: Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı

İstanbul

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA) yazılı açıklamasında, "Comirnaty Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üstüne ikinci dozdan en az 6 sonra uygulanması onaylandı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan güçlendirilmiş aşının, bağışıklığı baskılanmış 12 yaş ve üstü kişilere de uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.

Kovid-19 Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4'üncü dalgasının geçen hafta başladığı açıklanmıştı.



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