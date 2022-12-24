Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Johannesburg
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.
İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.