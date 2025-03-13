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Dünya

Guantanamo'da tutulan düzensiz göçmenlerin tamamının ABD'ye geri getirildiği belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki gözetim merkezine gönderdiği göçmenlerin tamamının tekrar ABD'ye getirildiği bildirildi.

Islam Doğru  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Guantanamo'da tutulan düzensiz göçmenlerin tamamının ABD'ye geri getirildiği belirtildi

New York

ABD medyasına konuşan savunma yetkilileri, Guantanamo Körfezi'ndeki düzensiz göçmenlerin, Louisiana eyaletindeki gözetim merkezine aktarıldığını doğruladı.

Yetkililer, ABC News'a, Guantanamo Körfezi'ndeki 500 göçmeni barındırabilecek kapasitedeki 195 çadırın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin göçmenler için sağladığı klima ve diğer olanakları karşılamadığını aktardı.

Guantanamo'daki üste sınır dışı edilmeyi bekleyen 41 düzensiz göçmenin tamamının Louisiana'daki ICE tesislerine getirildiğini belirten yetkililer, bu çerçevede düzensiz göçmenleri tutmak için Guantanamo'ya gönderilen yüzlerce ABD askerinin de muhtemelen aynı misyon kapsamında ABD'nin güney sınırına kaydırılacağını ifade etti.

Yetkililer, Guantanamo Körfezi'ndeki göçmen kampının kurulumunun, ICE standartlarına uygun olmamasına rağmen toplam 16 milyon dolara mal olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkedeki bazı medya kuruluşlarında, düzensiz göçmenlerin tutuldukları Guantanamo Körfezi'nden tekrar ABD'ye getirilmesi, Trump'ın başarısızlığı olarak değerlendirildi.

Trump, göreve geldikten sonra göçmenlik karşıtı politikaları kapsamında düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Guantanamo Körfezi'ne sınır dışı edilmek üzere askeri uçaklarla 17 seferde, 177'si Venezuelalı olmak üzere yaklaşık 300 düzensiz göçmen götürülmüştü.

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