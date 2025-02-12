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Dünya

Google'ın ardından Apple da haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki kararnamesi üzerine, Apple Haritalar uygulaması da Google Haritalar gibi "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Google'ın ardından Apple da haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi

SAN FRANCISCO

ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya koymasının ardından, şirketler bu karara uymaya başladı.

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından "Amerika Körfezi, Apple Haritalar'da" açıklamasında bulunarak Apple Haritalar'daki isim değişikliğine ilişkin görüntüyü paylaştı.

Google, dün haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, uçakla Meksika Körfezi üzerinden geçerken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti.

Google'dan 28 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

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