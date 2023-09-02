Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,637.00
BTC/USDT
25,856.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep Teknik Direktörü Erdal Güneş açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

GKRY lideri Hristodulidis'ten "Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz" itirafı

GKRY Lideri Hristodulidis, Limasol kentinde protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik saldırısında en az 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz." itirafında bulundu.

Mehmet Kemal Firik  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
GKRY lideri Hristodulidis'ten "Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz" itirafı

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Limasol kentinde göçmen karşıtı protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısında en az 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz." itirafında bulundu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, dün gece Limasol'da yaşanan olaylarla ilgili Hristodulidis başkanlığında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve polis yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırıdan utanç duyduğunu belirterek bu utancın olayın sorumluları tarafından da hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, basına açık toplantıda yaptığı konuşmada, dün yaşanan olayın düzensiz göç ile ilgili olmadığını, olaya karışanları çok iyi bildiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Alfanews'in haberine göre de toplantıya katılan yetkililer, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırılarda polisin yetersiz kaldığını kabul ederek alınacak tedbirler konusunda uzlaştılar.

Limasol kentinde dün gece göçmen karşıtı protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısında en az 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Irkçı saldırılarda yabancı uyruklulara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda işyeri ve araç kundaklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpmasıyla 3 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını nedeniyle Edirne'de önlem alındı
Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gökyüzünde görülen "parlak ışık" kameralara yansıdı
Hatay'da Şehit Yarbay Songül Yakut Anaokulu açıldı
Bakan Özhaseki: Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor

Benzer haberler

GKRY lideri Hristodulidis'ten "Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz" itirafı

GKRY lideri Hristodulidis'ten "Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz" itirafı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'daki cami saldırısını kınadı

Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi

Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet