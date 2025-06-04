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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu yakınlarında İHA görüldü

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) gemisinin yakınlarında İHA görüldüğünü belirtti.

Esra Taşkın  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu yakınlarında İHA görüldü

Paris

Gemide bulunan, AP'nin Filistin asıllı sol grup mensubu Fransız milletvekili Hassan, X hesabından paylaştığı 16 saniyelik videoda, Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisinin yakınlarında bir İHA görüldüğünü söyledi.

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Hassan, "Bir gözetim İHA'sı mı yoksa telsizle yönlendirilen ve gemiye saldırabilecek bir İHA'mı bilmiyoruz. Bu nedenle, hazırlanıyoruz." dedi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, X hesabından yapılan açıklamada, "Madleen" yelkenlisinin üzerinde uçan bir İHA tespit edildiği belirtilerek "Lütfen, bu gemiyi ve görevi izlemeye devam edin. Olabildiğince çok insanın dikkatini Madleen'in üzerine çekin." ifadelerine yer verildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

- Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

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