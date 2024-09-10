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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyinde başlayan "çocuk felci aşılama kampanyası" 12 Eylül'e kadar sürecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bugün başlayan "çocuk felci aşılama kampanyasının" 12 Eylül'e kadar devam etmesinin planlandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Gazze'nin kuzeyinde başlayan "çocuk felci aşılama kampanyası" 12 Eylül'e kadar sürecek

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam eden, Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde tamamlanan aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuk felci aşılama kampanyası başladı ve 12 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, aşılar, parmak izi cihazları ve soğuk zincir ekipmanlarının dün bölgeye ulaştırıldığı bilgisini verdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, aşı ekiplerinin kullandığı araçların işlevsel kalması ve hastanelerin temel hizmetleri sürdürebilmesi için daha fazla yakıt sağlanması için çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Taraflara aşılamanın yapıldığı bölgelerde çatışmalara insani ara verilmesi yönündeki taahhütlerine uymaya devam etme çağrısında bulunan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin gözetilmesinin önemine işaret etti.

Ghebreyesus, "Gazze'deki çocuklar çocuk felci aşılarıyla birlikte kalıcı barışı da hak ediyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirmişti.

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