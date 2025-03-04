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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler tüm acı ve yıkıma rağmen süsledikleri mahallede ramazan ruhunu yaşatıyor

04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Gazzeliler tüm acı ve yıkıma rağmen süsledikleri mahallede ramazan ruhunu yaşatıyor

HAN YUNUS

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay sürdürdüğü saldırılar sonucu enkaza dönen bina ve sokakların arasına kurulan ışıklı süslemelerle ramazan sevincini buruk da olsa yaşamaya çalışıyor.

Filistinliler yaşanan tüm acılara rağmen ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmek için et-Tavahire mahallesini "renkli mahalle"ye dönüştürdüklerini aktardı.

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