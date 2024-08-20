Gazzeliler mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını eski kabirlere defnediyor
Gazze
Hayatı boyunca mezarlık işinde çalıştığını söyleyen Saad Hasan Süleyman Bereke, Gazze’de mezarlıklar dolu olduğu için artık mezarları üst üste kazdıklarını aktardı. Öncesinde 9 mezarlıktan sorumlu olduğunu ve şu an saldırıların devam etmesinden dolayı yalnızca 2 mezarlığa girebildiğini dile getiren Hasan Süleyman, savaştan önce günde 1-2 kişiyi defnettiklerini fakat şu an günde 100, 200 bazen 300 kişiyi defnettiklerini ifade etti. Şu anda mezarlık kazma işini ücretsiz yaptığını söyleyen Gazzeli Süleyman, çalışmakta olduğu mezarlıkta iki-üç kat mezarlar olduğunu dile getirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.