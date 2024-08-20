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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını eski kabirlere defnediyor

20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Gazzeliler mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını eski kabirlere defnediyor

Gazze
İsrail'in 10 ayı aşkındır havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bine ulaşırken, mezarlarda boş yer kalmadığı için yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler eski kabirleri açmak zorunda kalıyor. Yakınlarını aynı mezara defnetmek zorunda kalan Filistinliler, ölürken bile mücadele vermeye devam ediyor.

Hayatı boyunca mezarlık işinde çalıştığını söyleyen Saad Hasan Süleyman Bereke, Gazze’de mezarlıklar dolu olduğu için artık mezarları üst üste kazdıklarını aktardı. Öncesinde 9 mezarlıktan sorumlu olduğunu ve şu an saldırıların devam etmesinden dolayı yalnızca 2 mezarlığa girebildiğini dile getiren Hasan Süleyman, savaştan önce günde 1-2 kişiyi defnettiklerini fakat şu an günde 100, 200 bazen 300 kişiyi defnettiklerini ifade etti. Şu anda mezarlık kazma işini ücretsiz yaptığını söyleyen Gazzeli Süleyman, çalışmakta olduğu mezarlıkta iki-üç kat mezarlar olduğunu dile getirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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