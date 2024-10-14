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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli sağlık görevlisi, "Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşandığını" söyledi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son saldırıların ardından Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, yaşananların "tam anlamıyla katliam ve soykırım" olduğunu belirtti.

Iyad Nabolsi, Çağrı Koşak  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Gazzeli sağlık görevlisi, "Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşandığını" söyledi

İstanbul

Afane, sosyal medyadan paylaştığı videoda, İsrail ordusunun 10 gündür saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin Bereke ve Reşid bölgelerine İsrail ordusu saldırı düzenledikten sonra ambulansların bu bölgelere yöneldiğini aktaran Afane, "İsrail güçleri, bizi kısa süre önce halkımıza karşı insani görevlerimizi yerine getirirken doğrudan hedef aldı." dedi.

Afane, ambulansların da saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekerek, saldırılardan Cibaliya'da Yemen es-Said Hastanesi önündeki ambulanslarda bulunan sağlık görevlisi ve yaralıların zarar gördüğünü ifade etti.

Ambulansların Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldığını kaydeden Afane, "Gazze'nin kuzeyinde yaşananlar tam anlamıyla katliam ve soykırım." dedi.

Afane, "Dünya harekete geçerek İsrail'i durdurmazsa büyük bir felaket yaşanır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

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