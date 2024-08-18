Gazzeli dördüz bebekler anneleri ile birlikte İsrail saldırısının kurbanı oldu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah'taki Hakr el-Cami bölgesinde Filistinli el-Attar ailesine evi hedef alması sonucu dördüz bebekler, kardeşleri ve annesi hayatını kaybetti.
Deyr Belah
Saldırıda hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Hayatını kaybedenler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Kızını ve torunlarını saldırıda kaybeden Filistinli Muhammed Hatab, 'Bu çocukların suçu neydi, bunlar İsrail hükümetine karşı bir suç mu işledi, ellerinde bir suç aleti mi vardı? Altı masum çocuğun günahı neydi? İsrail'e mesajım ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız asla gitmeyeceğiz' dedi.