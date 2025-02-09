Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,626.70
BTC/USDT
96,172.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte hastanelere 8 kişinin daha naaşı getirildi

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısı 48 bin 189'a çıktı.

Mahmut Geldi  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte hastanelere 8 kişinin daha naaşı getirildi -

İstanbul

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırısında 1 kişinin daha öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala ulaşılamayan cenazelerin olduğuna dikkati çekilen açıklamada, son 24 saatte enkaz altından 7 kişinin daha naaşının çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
İstanbul'da "viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Yurt genelinde hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilen İsrail, geride büyük yıkım ve ölüm bıraktı

Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilen İsrail, geride büyük yıkım ve ölüm bıraktı

İsrail'de aşırı sağcı Ben Gvir: İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte hastanelere 8 kişinin daha naaşı getirildi

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 20 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 20 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlar 96 bin 131 tona ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlar 96 bin 131 tona ulaştı
İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Doha'ya gitti

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Doha'ya gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet