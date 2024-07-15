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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümetten ABD'nin İsrail'i silahlandırmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, ABD'nin İsrail'i silahlandırması karşısında uluslararası net bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Fayez Abdulsalam, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Gazze'deki hükümetten ABD'nin İsrail'i silahlandırmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırıma ABD'nin de karıştığı belirtildi.

Açıklamada, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, İsrail'e her çeşit uluslararası yasaklı silahı sağlayarak ve işlenen soykırım suçuna destek olarak Filistin halkına yönelik bir trajediye neden olduğu kaydedildi.

"ABD'nin, İsrail'in soykırım suçlarını tamamlamasını kolaylaştırdığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde İsrail'in Gazze'de konutların, hastanelerin, okulların ve kiliselerin yüzde 75'inden fazlasını yıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail işgaline her türlü yasak silahı temin eden ABD'nin, Filistinli çocukların, kadınların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını hiçe sayması şiddetle kınandı.

ABD'nin Filistin halkına yönelik bu acımasız tutumunun kınanması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum, uluslararası kuruluşlar ve mahkemelerden ABD'ye karşı net bir tavır alınması istendi.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları 9. ayını doldururken ABD, Tel Aviv yönetimine verdiği siyasi desteğin yanında "İsrail ordusuna en çok silah sağlayan ülke" konumunda bulunuyor.

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