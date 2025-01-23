Gazze'deki hükümet, yerinden edilenlerin kuzeye dönüşlerinde uygulanacak prosedürleri açıkladı
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze'nin güney ve orta vilayetlerindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze ve kuzey vilayetlerine dönüşleri sırasında uygulanacak prosedürleri duyurdu.
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, 26 Ocak 2025 Pazar sabahından itibaren batı sahilindeki Reşid Caddesi'nden Gazze ve kuzey vilayetlerine yalnızca "yaya" olarak hareket edilmesine izin verileceği belirtildi.
Filistinlilerin pazar sabahından itibaren doğudaki Selahaddin Caddesi üzerinden ise Gazze ve kuzey vilayetlerine yürüyerek değil "yalnızca araç ve otomobillerle" hareket etmelerine izin verileceği kaydedildi.
Medya ofisinin açıklamasında, her türlü tip ve kategorideki araçlar için geçiş noktalarında x-ray cihazıyla denetim yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca anlaşmanın 22'nci gününe rastlayan 8 Şubat Cumartesi günü vatandaşların Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze ve kuzey vilayetlerine gidiş- dönüş sırasında "yaya" olarak da hareket etmelerine izin verileceği aktarıldı.
Filistinlilere "kendi güvenliklerini ve ailelerinin güvenliğini korumak için bu talimatlara uymaları" çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.