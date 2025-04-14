Gazze'deki hükümet: Yardımları engelleyen İsrail, şüpheli kuruluş aracılığıyla planlarını uygulamaya çalışıyor
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'in "şüpheli kuruluşlar" aracılığıyla insani yardım dağıtarak "bölgedeki planlarını uygulamaya çalıştığını" açıkladı.
Gazze
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de insani yardımların dağıtılması için "şüpheli kuruluşlar kurduğunu ve bu kuruluşlar aracılığıyla bölgede planlarını uygulamaya çalıştığını" belirtti.
Açıklamada, "Bu planların gerçekleşmeyeceği konusunda kararlıyız ve yakından takip ediyoruz. İşgalcinin planlarını dayatmasını engellemek için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze'de yardımları kontrol etme ve açlığı dayatma planına izin verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı sürdürülen soykırım, etnik temizlik, sistematik abluka ve aç bırakma politikası çerçevesinde işgal güçleri (İsrail) sınır kapılarını tamamen kapatmaya devam ediyor." ifadeleri kaydedildi.
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma "Filistinli mültecilere ve işgal altında yaşayanlara yardım sağlama sorumluluğu" hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "şüpheli kuruluşların müdahalesine izin verilmeyeceği" uyarısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurması ve saldırıları
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.