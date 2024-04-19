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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: Tüm su kuyularının kapatılması nedeniyle Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nin iki hafta önce tüm su kuyularının tamamen kapatılması nedeniyle vatandaşları tehdit eden bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Omar Alothmani, Mehmet Nuri Uçar  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Gazze'deki hükümet: Tüm su kuyularının kapatılması nedeniyle Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki işgalin (İsrail) acımasız saldırganlığını başlatmasından bu yana neden olduğu felaketlere, vatandaşları tehdit eden yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

"Gazze Belediyesi'nin son dönemde elinde bulunan az miktardaki yakıtın tükenmesi nedeniyle kentteki tüm su kuyuları iki hafta önce tamamen kapatıldı." bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının başlangıcından bu yana kentteki tek su arıtma tesisinin tamamen tahrip edilmesi nedeniyle aşırı su kıtlığı yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların başlaması ve su tüketimine olan talebin artmasıyla birlikte krizin artık zirve noktasına ulaştığı ifade edilerek, halka acilen yakıt ve su temini sağlamak, onları aşırı susuzluk durumundan ve su kıtlığının daha da kötüleştireceği sağlık ve çevre krizinden kurtarmak için ilgili tüm tarafların acil müdahalede bulunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in sivil hizmet sektörlerine karşı işlediği suçlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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