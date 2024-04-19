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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de 270 bin ton katı atık birikti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de 270 bin ton katı atık biriktiğini, bunun ciddi sağlık ve çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
BM: Gazze'de 270 bin ton katı atık birikti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bölge belediyelerinden edindikleri bilgiyi aktaran Dujarric, atık yönetimi tesisleri ve tıbbi atık merkezlerinin yok edilmesi nedeniyle Gazze'de atık toplama ve düzenleme sisteminin çok ciddi şekilde zarar gördüğünü kaydetti.

Dujarric, "Gazze'de 270 bin ton katı atık birikmiş durumda. Bu hem çevre hem de sağlık faciasına yol açıyor." dedi.

İnsani yardım çalışanları için zorluklar sürüyor

Diğer taraftan Gazze'deki insani yardım çalışanları için risklerin sürdüğüne işaret eden Dujarric, çatışma, yolların yok edilmesi ve patlamamış bombaların bulunmasının çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.

Dujarric, aynı zamanda yakıt kıtlığı, kısıtlamalar ile geciktirmeler, geçiş noktalarındaki güvensizlik ve İsrail tarafından yeterli sayıda onay alabilen şoför bulunmamasının da insani yardımları zorlayan etkenler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Yardım taşıyan kamyonların çoğunun 7 Ekim'den sonra zarar gördüğünü ya da imha edildiğini aktaran Dujarric, BM'nin yeni kamyon alımı yaptığını dile getirdi.

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