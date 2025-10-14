Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki hükümet: İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşını teslim aldık

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşının teslim alındığını açıkladı.

Çağrı Koşak, Jomaa Younis, Halime Afra Aksoy, Faruk Hanedar  | 14.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Gazze'deki hükümet: İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşını teslim aldık

Gazze/İstanbul

Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

"45 şehidin naaşı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde teslim alındı." diyen Sevabite, İsrail tarafından alıkonulan cenazelerin Kızılhaç ekipleri aracılığıyla teslim alındığını ifade etti.

Sevabite, Filistinlilerin naaşlarının yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından defin işlemleri için gerekli yasal prosedüre başlanacağı bilgisini verdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık İsrail tarafından alıkonulan 15 Filistinlinin cenazesinin teslim edilmesi gerekiyordu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 13 Ekim'de teslim ettiği 4 cesetten 3'ünün İsrailli, birinin ise Nepal vatandaşı Bipin Joshi'ye ait olduğu bildirilmişti.

İsrail, Kızılhaç'ın Hamas’tan 4 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Hamas'ın İsrailli 4 esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze'nin güneyinde belirlenen buluşma noktasına giderek 4 İsrailli esirin naaşını teslim aldığı, cesetlerin İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Hamas’ın, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli adımları atması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze’de kalan 24 İsrailli esirin cesetlerinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edeceğini duyurmuştu.

