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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail Refah'taki yerleşim yerlerinin yüzde 90'ını yok etti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerleşim yerlerinin yüzde 90'ını yok ettiği ve kenti haritadan sildiği belirtildi.

Gülşen Topçu, Hamdı Yılmaz  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Gazze'deki hükümet: İsrail Refah'taki yerleşim yerlerinin yüzde 90'ını yok etti

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın, modern çağın gördüğü en çirkin soykırım ve etnik temizlik biçimlerinden birine tanık olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, Refah'ı "kapalı askeri bölge" haline getirerek Gazze Şeridi'ndeki diğer kentlerden izole ettiği, "tam kırmızı bölge" ilan edip sivillere karşı korkunç katliamlar işlediği, altyapıyı, yerleşim yerlerini sistematik şekilde yıktığı ve böylece kenti yaşanılmaz hale getirdiği kaydedildi.

İzole edilen Refah'ın bombalanmakla kalmayıp, coğrafi ve demografik özelliklerinin değiştirildiği ve halkının zorla göç ettirildiği belirtildi.

Refah'taki "trajedinin büyüklüğü" rakamlarla ortaya konuldu

Açıklamada, 60 kilometrekarelik yüzölçümü ve 300 bin kişilik nüfusuyla Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 16'sına tekabül eden ve "afet bölgesine" dönen Refah'taki "trajedinin büyüklüğü" rakamlarla ortaya konuldu.

Buna göre, Refah'taki evlerin yüzde 90'ından fazlası, yani 50 binden fazla konut (yaklaşık 20 bin bina) tamamen yıkıldı. Buna ek olarak "Kanada Kuyusu" dahil olmak üzere 24 su kuyusundan 22'si yok edildi; bu da on binlerce aileyi içme suyundan mahrum bıraktı.

Kanalizasyon ağlarının yüzde 85'inden fazlası tahrip edildi. Bu durum, kenti salgın hastalıkların yayılmasına açık hale getirdi. Ayrıca 320 kilometre uzunluğunda cadde buldozerlerle yerle bir edildi.

Yusuf Neccar Hastanesi başta olmak üzere 12 hastane ve sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı, 8 okul ve eğitim kurumu tamamen yıkıldı, geriye kalan okullar ise ağır hasar gördü. 100'den fazla cami tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. On binlerce dönüm tarım alanı buldozerlerle yerle bir edildi, ağaçlar ve seralar yok edildi. Refah belediye binası dahil olmak üzere kentteki 36 hükümet binasından 30'u yıkıldı. Başta Es-Selam, Brezilya, El-Cinine mahalleleri ile Refah Mülteci kampı olmak üzere yerleşim yerlerinin yüzde 90'ı yıkıldı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bir aydan uzun bir süredir kapalı olmasının, insani krizi benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştirdiği, su pompalarını çalıştıracak yakıt ve tamir için gerekli yedek parça girişine izin verilmemesi nedeniyle halkın en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşamak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada son olarak, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler organlarına ve tüm insani yardım kuruluşlarına "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısı yapıldı.

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