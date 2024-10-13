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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarıyla soykırımı genişletiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivilleri kasten öldürerek, ilk yardım ekiplerinin cesetlere ulaşmasına izin vermeyerek ve sağlık sistemini çökerterek soykırımın çerçevesini genişlettiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarıyla soykırımı genişletiyor

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyini 7 gündür abluka altında tuttuğu ve barınma merkezlerini bombalayarak insanlığa karşı katliamlar işlediği ifade edildi.

İsrail'in ayrıca, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin, karadan işgal sürecinde ölen 285 Filistinliden 75'inin cesedine ulaşmasına izin vermediği ve kuzeydeki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakarak sağlık sistemini çökertmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in, Filistin halkını tehcir politikası çerçevesinde Gazze'nin kuzeyini "yıkım ve ölüm" bölgesine dönüştürmeye çalıştığı ve soykırımda ileri gittiği aktarılan açıklamada, Cibaliya ve kuzey Gazze'de yaşananların, insanlığa ve uluslararası hukuka karşı bir suç ve bir "yok etme" suçu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından Gazze'deki soykırımı ve akan kanı durdurması istendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 7. gününde sürüyor.


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