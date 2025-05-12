Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker, serbest bırakıldı
Hamas'ın ABD'yle doğrudan görüşmeleri neticesinde, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker, Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldı.
Kudüs
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktığını duyurdu.
Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
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İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.
İsrail ordusuna teslim edildi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinden teslim alınan Alexander'ın ilk kabul noktasına ulaştığı ve İsrail tarafına geçtiği bildirildi.
Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilen esirin burada ilk sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, serbest kalan esirin burada ailesinin yanı sıra ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.
Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.
İsrailliler, Gazze'deki esir askerin serbest bırakılışını Tel Aviv'den takip etti
Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler çerçevesinde serbest bırakılan Alexander'ın Kızılhaç ekiplerine teslimi sonrasında araçların Han Yunus kentinden ayrılışı meydana kurulan dev ekrana yansıtıldı.
Kızılhaç ekiplerinin esiri teslim almasının ardından meydanda sevinç gösterileri yapıldı.
Ekrandan esirin serbest bırakılmasını takip eden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki diğer esirlerin fotoğraflarını taşıdı.
Esir yakınları, Washington yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir esir takası anlaşmasını talep etti.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde gösteri
Bazı esir yakınları, İsrail Savunma Bakanlığı binası çevresinden ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.
Göstericiler, "Başkan Trump sen bize ümit verdin", "Artık bir anlaşma istiyoruz" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan İsrailliler, burada da Gazze Şeridi'nde tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir anlaşma yapılması talebinde bulundu.
İsrailli esir yakınları hükümeti eleştirdi
Esir yakınları, ABD-İsrail çifte vatandaşı Alexander'ın, Tel Aviv yönetiminin dahli olmadan Hamas ile ABD ile arasındaki doğrudan müzakereler neticesinde serbest bırakılması nedeniyle İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştirdi.
Gazze'de ölen esirlerden Idan Shtivi'nin babası Eli Shtivi, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, "Esirlerin serbest bırakılması için ABD vatandaşı olması mı gerekiyor?" diye sordu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'deki esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esirleri getirmek yerine saldırıları genişletmeye hazırlandığını belirterek, "O bir ölüm meleği olmayı seçti. Hayatları kurtarmak ve hepsini geri getirmek yerine, sevdiklerimizi cesetlere dönüştürmeyi seçti." ifadelerini kullandı.
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı
Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ettiğini açıkladı.
Hamas bu adımının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğunu ifade etmişti.
ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.