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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de son 2 günde yerinden edilmişlerin barındığı 1540'tan fazla çadır su altında kaldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, son iki günde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 1540'tan fazla çadırın yağışlı havalarda su altında kaldığını duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Gazze'de son 2 günde yerinden edilmişlerin barındığı 1540'tan fazla çadır su altında kaldı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Gazze

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin, yüzlerce çadırın yağmur suyu altında kaldığını ve su seviyesinin bazı yerlerde 30 santimetreyi aştığını gözlemlediği belirtildi.

Yerinden edilen çok sayıda kişinin soğuktan titreme sorunu yaşadığı, çadırlara giren yağmur suyunun yataklara ve eşyaya zarar verdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Gazze şehrinin farklı bölgelerinde 497, Refah kentinde 170, Han Yunus'ta 665 ve Deyr El-Belah'ta 210 çadırın su altında kaldığının ve hasar gördüğünün belgelendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede özellikle 29 Aralık Pazar akşamından bu yana şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası etkili oluyor.

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