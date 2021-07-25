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Dünya

Gazze'de 'Kültürel mirasımız kimliğimizdir' sloganıyla düzenlenen fuar renkli görüntülere sahne oldu

Gazze Şeridi'nde, "Kültürel mirasımız kimliğimizdir" sloganıyla düzenlenen fuarda yemekler ve geleneksel el sanatları ile Filistin tarihinden ve kültüründen izler taşıyan ahşap oymalar, nakış, giyim, aksesuar ve kadın çantaları sergilendi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 25.07.2021
Gazze'de 'Kültürel mirasımız kimliğimizdir' sloganıyla düzenlenen fuar renkli görüntülere sahne oldu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, "Kültürel mirasımız kimliğimizdir" sloganıyla fuar düzenlendi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu tarafından organize edilen etkinlikte, Filistin'in yerli ürünlerine destek vermek amacıyla el işi eserler sergileniyor. Fuarda ayrıca, Filistin davasının değişmezlerine dikkat çekiliyor.

Kurumu temsilen organizasyonda bulunan Cemal Salim, AA muhabirine, Filistin kültürel mirasını korumak istediklerini ve 30 ev hanımının etkinlikte yer aldığını söyledi.

Yerli ve milli üretimi teşvik etmeyi, el işi çalışmalarını tanıtmayı ve pazarlamayı hedeflediklerini aktaran Salim, fuarda yemekler ve geleneksel el sanatları ile Filistin tarihinden ve medeniyetinden izler taşıyan ahşap oymalar, nakış, giyim, aksesuar ve kadın çantalarının bulunduğu çok sayıda standın bulunduğunu belirtti.

El işi çalışmaları sattığı bir dükkanı bulunan Ummu Ahmed de Filistin kültürel mirasını canlandırmak ve Filistin halkının topraklarına olan bağlılığına dikkati çekmek için fuara katıldığını dile getirdi.

El işi eserlerinin harita, dönüş anahtarı, geleneksel nakışlar ve İsrail hapishanelerindeki tutuklulara atıfta bulunan bazı eserler gibi Filistin sembolleri taşıdığını ifade eden Ummu Ahmed, Filistinli kadınların, Gazze'deki ekonomik durumun bozulması sonucu artan işsizlikle mücadele için kendi işlerini kurmaya çalıştığını aktardı.

Fuarın, 5 gün süreceği kaydedildi.

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