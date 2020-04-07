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Dünya, Koronavirüs

Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs teşhisinde kullanılan test malzemelerinin birkaç saat içerisinde tükeneceği uyarısında bulunarak bu malzemelerin sağlanması için yardım çağrısı yaptı.

Safiye Karabacak   | 07.04.2020
Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib /AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlgili tüm birimlere bu akşam Gazze Şeridi'nin merkez laboratuvarında tükenecek olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test malzemelerinin sağlanması için yardım çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 4 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'de Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle birkaç gün sonra vaka tespiti yapılamayacağını açıklamıştı. 

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

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