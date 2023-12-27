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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim hizmetleri, orta ve güney kesimlerde verilmeye başladı

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde, iletişim hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim hizmetleri, orta ve güney kesimlerde verilmeye başladı

Ramallah

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle dün tamamen kesilen iletişim ve internet hizmetine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden başladığı aktarılan açıklamada, kuzeyde ise iletişimin halen kesik olduğu, teknik personelin de yoğun saldırılar nedeniyle hareket edemediği kaydedildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi salı günü, Gazze Şeridi’nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu. Şirket, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde internet ve iletişimin 8. kez kesildiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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