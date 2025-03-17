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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail soykırımının patlayıcı savaş kalıntıları sivillerin hayatını tehdit ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımdan geriye kalan mühimmat ve patlamamış maddeler, can almaya ve Filistinlileri sakat bırakmaya devam ediyor.

Gülşen Topçu, Ramzi Mahmud  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Gazze'de İsrail soykırımının patlayıcı savaş kalıntıları sivillerin hayatını tehdit ediyor

Gazze

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesle birlikte İsrail'in askeri saldırıları fiili olarak durmuş olsa da aylarca sivillerin üzerine atılan binlerce ton bomba ve patlayıcı, sivillerin hayatını tehdit eden birer saatli bombaya dönüştü.

Sağlık kaynaklarına göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana savaş kalıntısı mühimmat ve bombaların infilak etmesi sonucu pek çok bölgede ölüm ve yaralanmalar meydana geldi.

Polis teşkilatına bağlı Patlayıcı Maddeler Dairesinden subay Bilal el-Mebhuh, bu savaş kalıntılarının kurbanlarından biri oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da görevi sırasında bir cismin infilak ederek şarapnellerinin yüzüne, gözüne ve bedenine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti.

Savaş kalıntıları kör olmasına neden oldu

Bağlı olduğu birime her gün sokaklarda ve evlerde patlamamış top mermileri ve nesnelerin varlığına ilişkin onlarca bildirim geldiğini kaydeden Mebhuh, Cibaliya'nın doğusundaki Mezaya Caddesinde meydana gelen ve üç çocuğun yaralanmasına yol açan patlama yerinde incelemede bulunmak üzere 5 Mart'ta ekibiyle birlikte olay yerine gittiğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesini dinlerken ve alanı incelerken birdenbire bir patlama olduğunu ve kanlar içinde yere serildiğini ifade eden Mebhuh, olayda gözünü kaybettiğini belirtti.

Mebhuh, İsrail ordusunun Gazze'deki patlayıcı uzmanlarının aşina olmadığı farklı İsrail-Amerikan mühimmatları kullandığını kaydetti.

Can güvenlikleri yok

Mebhuh, mühimmat atıklarını Gazze'nin kuzeyinde özel bir depoda topladıklarını ancak Cibaliya'daki kara operasyonu sırasında bu deponun İsrail ordusu tarafından yıkılıp buldozerle yerle bir edildiğini ve çalışmalarda kullandıkları basit ekipmanları da bu saldırıda kaybettiklerini anlattı.

İsrail'in özel ekipman veya malzeme girişini engellemesi nedeniyle Patlayıcı Maddeler Daire personelinin güvenlik ekipmanı olmadan çalıştığını söyleyen Mebhuh, "Sivilleri korumakla sorumlu olduğumuz için geri dönemeyeceğimizi bilsek de iş için evden çıkıyoruz." dedi.

Gazze'de 30 binden fazla patlayıcı savaş kalıntısı olduğu tahmin ediliyor

Gazze'deki polis teşkilatı sözcüsü Albay Muhammed ez-Zerka ise Gazze'nin farklı bölgelerine dağılmış bir şekilde 30 bini aşkın patlayıcı savaş kalıntısı olduğunu tahmin ettiklerini ve bunların sivillerin hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Zerka, "Bu cisimler, saatli bomba gibi. Bunların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak için büyük imkanlar gerekiyor. Bizim mütevazi imkanlarımızla bu mümkün değil. Ayrıca bu işler için çok sayıda eğitimli insana ihtiyacımız var ve her şeyden önce molozların kaldırılması gerekiyor. Biz şimdilik, patlayıcı maddeleri yerleşim yerlerinden uzağa taşıyarak halkın onlara yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

"Mebhuh, savaş kalıntılarının ilk kurbanı değil. Molozların kaldırılması ve patlayıcı maddelerle mücadele için gerekli ekipman ve iş makinelerinin girişi engellenmeye devam ederse son da olmayacak." diyen Zerka, bu atıkların oluşturduğu tehlikenin giderilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

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