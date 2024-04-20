Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları Londra'da anıldı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı.
Londra
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın karşısında toplanan İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinli meslektaşları için anma töreni düzenledi.
Törene üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, Gazze'de öldürülen meslektaşlarının isimlerini okudu ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını temsilen yere sağlıkçılara ait üniformalar bırakıldı.
"Sessiz kalamayız. Tarafsız olamayız"
Törende konuşan fizyoterapist Uroosa Mayet, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler arasında Filistinli doktorlar, sağlık görevlileri, fizyoterapistler, konuşma ve dil terapistleri, eczacılar, psikologlar ve laboratuvar teknisyenleri olduğunu anlattı.
Mayet, Filistinli tüm sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Tüm sağlık çalışanlarını Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunmaya çağırıyoruz. Sessiz kalamayız. Tarafsız olamayız. Ayrıca, masum Filistinlilerin ve İsrailli sivillerin ve sağlık çalışanlarının toplu olarak serbest bırakılması için bize katılmaya çağırıyoruz; tutuklu veya gözaltında rehin tutulanların sesi olmalı ve derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmalıyız."
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 278 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.