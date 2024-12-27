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Dünya

Gazze'de erkeklerin elbiseleri soyularak zorla yerinden edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elbiseleri çıkartılan Filistinli erkeklerin zorla yerlerinden edildiği anlarla ilgili görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Mustafa Deveci  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Gazze'de erkeklerin elbiseleri soyularak zorla yerinden edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Ankara

İsrail'in Kanal 14 televizyonun muhabirlerinden birinin paylaştığı görüntü, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin nasıl zorla yerinden edildiklerini ortaya koyuyor.

İsrail askerlerince çekildiği düşünülen görüntüde, ağır yıkımın olduğu bir bölgede çok sayıda İsrail tankı ve zırhlısının konuşlandırıldığı görülüyor.

İsrail askerlerinin elbiselerini çıkarttığı bir grup Filistinli erkeğin iç çamaşırlarıyla tank ve zırhlıların önünden elleri havada geçtiği kameraya yansıyor.

Bölgedeki zırhlılardan birinin üzerindeki ağır makinalı silahın namlusunun Filistinlilerin geçtiği yola doğru çevrili olduğu dikkati çekiyor.

Yaklaşık 14 aydır bölgedeki soykırımını sürdüren İsrail ordusu, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyinde kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

Saldırılar nedeniyle açlığa ve ağır yıkıma rağmen bölgeden ayrılmak istemeyen yaklaşık 400 bin Filistinli, İsrail ordusunca 2 ayı aşkın süredir zorla yerinden ediliyor.

İsrail'in bu saldırılarla Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltmayı amaçladığı belirtiliyor.


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