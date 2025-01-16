Gazze'de ateşkes sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı
Rabat
Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın duyurulmasından sonra Ürdün'ün başkenti Amman'da konvoylar düzenlendi.
- İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
- İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmanın gayriresmi metni
- Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır
- Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Bir araya gelen Ürdünlüler, "Zafer bizimdir" ve "Allah onları güçlendirsin" sloganlarıyla Filistinlilere destek oldu.
Fas'ın başkenti Rabat ile Tanca kentlerinde de sevinç gösterileri düzenlendi.
Sokaklara çıkan yüzlerce Faslı, duyurulan anlaşmayı kutladı. Filistinlilere destek sloganları atan Faslılar, Mescid-i Aksa fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşıdı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ve esir değişimi anlaşması memnuniyetle karşılandı.
Ramallah, El Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde sokaklara çıkan onlarca kişi, Filistin direnişine destek ve övgü sloganları attı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde de anlaşma sevinçle karşılandı.
Sokaklara çıkan ve araç konvoyları oluşturan yüzlerce kişi, tekbirler ve sloganlarla Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi kutladı.
Tunus'ta da başkentte bir araya gelenler, Filistin bayrakları taşıyarak, "Tunus topraklarında siyonistlerle anlaşma yok" ve "Tunus'tan Gazze'ye selam" sloganları attı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "anlaşmaya bağlı kalmanın ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasının" önemi işaret edildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ile diğer tüm Filistin ve Arap topraklarından tamamen çekilmesinin ve yerinden edilenlerin kendi bölgelerine geri dönmesinin gerekliliğine" vurgu yapıldı.
"Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının" önemine dikkati çekilen açıklamada, "Katar, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılmasındaki çabaları" takdir edildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu anlaşmanın, "45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan acımasız İsrail saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesini umduğu" belirtildi.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Bin Zayid, anlaşmanın "Gazze'de yaşanan acılara son verilmesinin önünü açması, daha fazla can kaybını önlemesi ve Gazze'deki krize ve trajik koşullara son vermesini umudunu" kaydetti.
BAE Dışişleri Bakanı, "her iki tarafın da (İsrail ve Hamas) varılan anlaşmalara ve taahhütlere uyması gerektiğini" vurguladı.
Dışişleri Bakanı Bin Zayid, "Uluslararası toplumun, Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemesinin yanı sıra iki devletli çözümü ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesi gerektiğini" bildirdi.
Yemen
Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmadaki arabulucuların çabalarından övgüyle söz edilirken, anlaşmanın "Gazze'deki savaşı sona erdirmesi ve yaşanan acılara son vermesinin ümit edildiği" belirtildi.
Irak
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, soykırıma maruz kalan Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasının hızlandırılması gerekliliği çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı büyük acıların sonrasında ortaya çıkan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı" aktarıldı.
Libya
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlama yönündeki umudunu dile getirdi.
X hesabından açıklama yapan Menfi, Filistin meselesinin Libya halkının temel meselesi olmayı sürdüreceğini teyit etti.
Dünya Müslüman Alimler Birliği
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Filistin halkının direnişinin övgüye layık olduğuna" işaret edildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımın ardından Gazze'nin yeniden imarı çağrısında bulunuldu.
Ürdün, Katar, Mısır ve Lübnan da Gazze'deki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.
Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.