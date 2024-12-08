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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi ve oksijen bitti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en uç noktada bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği yoğun saldırılar sonucu hastanede su ve elektriğin kesildiği belirtildi.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi ve oksijen bitti

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumartesi akşamından bu yana hastanede elektrik, su ve oksijen kesik.

Tam bir felaketin yaşandığı hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için yapılması gereken ameliyatlar da yapılamıyor.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi yoğun şekilde bombaladığını ve sağlık ekiplerinden bazılarının yaralandığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne doğrudan yarım saat boyunca ateş açtığını ve sonuç olarak elektrik aksamında yangın çıkmasıyla elektriklerin kesildiğini belirtmişti.

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