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Dünya, Ramazan 2025

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinliler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını harabeye dönen sokaklardaki enkaz yığınları arasında kurdukları büyük bir sofrada toplu olarak yaptı.

Mohamed Majed, Zeynep Tüfekci Gülay  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinliler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Gazze

İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ramazanın ilk iftarı, enkaz yığınları arasında kurulan sofrada toplu olarak yapıldı.

Gazzeliler ramazan ayına bu yıl benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında girdi. İsrail'in 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucu binlerce kişinin evi enkaza dönerken, binlerce kişi de zorla yerinden edildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı.

Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.

Ramazanın ilk iftarı enkaz arasında kurulan sofrada yapıldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli, ilk iftarlarını harabeye dönen sokaklarda, enkaz yığınları arasında kurdukları büyük bir sofrada toplu olarak yaptı.

Ramazan fenerleri, ışıklar ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş uzun masaların etrafında bir araya gelen Filistinliler, yaşadıkları tüm acılara rağmen birlik ve dayanışma içinde ilk oruçlarını açtı.

Bazı Filistinlilerin ise yıkılan evlerinin enkazında birkaç ekmek ve katık ile iftarlarını açtıkları görüldü.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan yokluk ve sıkıntılara rağmen Filistinliler, birbirileriyle dayanışma içinde iftarlarını açtı, bir grup gönüllü genç Filistinlilere hurma ve su dağıttı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de yıkılan evlerin enkazı arasında yüzlerce Filistinlinin bir araya geldiği toplu iftarlar düzenlendi.

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