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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'ne 350 bin dozdan oluşan yeni bir çocuk felci aşısı partisi ulaştı

Filistin, "İsrail'in sürdürdüğü yıkıcı savaşının gölgesinde" aşılama kampanyasının devam ettiği Gazze Şeridi'ne 350 bin dozdan oluşan yeni bir çocuk felci aşısı partisinin ulaştığını duyurdu.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Gazze Şeridi'ne 350 bin dozdan oluşan yeni bir çocuk felci aşısı partisi ulaştı

İstanbul

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Ebu Ramadan, açıklamasında, Gazze Şeridi'ne bu akşam ilave 350 bin doz çocuk felci aşısı geldiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın Deyr el-Belah'taki soğuk hava depolarında muhafaza altına alındığını belirtti.

Bu icraatların Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordineli olarak yürütüldüğünü aktaran Ebu Ramadan, bu aşılarla birlikte Gazze Şeridi'ne gelen doz sayısının yaklaşık 1 milyon 600 bin doza ulaştığını ve bunun da bir günlükten 10 yaşına kadar tüm çocukların iki doz aşıyla aşılanması için yeterli olduğunu kaydetti.

Aşılama kampanyası iki turlu olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Peeperkorn, "Elde edilen ilk veriler, kampanyanın başladığı ilk günde (1 Eylül) 86 bin 600, ikinci gününde ise 74 bin 430 çocuğun aşılandığını gösteriyor. Böylece iki günde ulaşılan 10 yaş altı çocuk sayısı 161 bine ulaşırken, tahmini hedef olan 156 bin 500 çocuğa ulaşılmış oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

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