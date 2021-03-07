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Dünya

Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 balıkçı hayatını kaybetti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   | 07.03.2021
Gazze Şeridi açıklarına füze düştü: 3 balıkçı hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ramallah

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.


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