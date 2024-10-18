Dolar
34.23
Euro
37.24
Altın
2,722.10
ETH/USDT
2,641.00
BTC/USDT
68,407.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor

İsrail'in 14 gündür kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişimin kesilmesiyle birlikte yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Çağrı Koşak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve civarına yoğun bombalı saldırı yapılıyor.

Yerel kaynaklar, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Gazze El-Faluca bölgesinde 15 kişilik Hassuna ailesinin kaldığı evin bombalandığı ve kendilerinden bilgi alınamadığını aktardı.

Gazze'nin kuzeyindeki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin imkan yetersizliğinden ötürü ölen ve yaralananları enkaz altından çıkaramadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bölgeden ses kayıtlarında, şiddetli patlamaların ve İsrail ordusuna ait İHA’ların sesleri duyuluyor.

İletişim kesildi

Gazze'nin kuzeyinde iletişim ağının kesilirken Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri yerinden etmek için "sistematik suç" işlendiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "sivillere yönelik vahşice yapılan katliamların arttığı" ifade edilerek, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda bombardımanın yoğunlaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engellerken, ABD baskısı sonrası Gazze'nin kuzeyine bir miktar insani yardımın girişine izin verdi.

İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Ortak Bildirisi'nde Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma titizlikle devam ediyor
Adalet Bakanı Tunç'tan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
İzmir'de yarışmaya katılan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Benzer haberler

Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor

Gazze’nin kuzeyinde iletişimi kesen İsrail, bölgeye yoğun bombardıman düzenliyor

BM Özel Raportörü, İsrail'in basını susturarak suçlarının belgelenmesini engellediğini söyledi

Filistinli aktivist, ABD'deki silah fuarında İsrailli firmaların stantlarındaki çekimiyle farkındalık oluşturdu

BM, İsrailli yetkililerden Gazze'deki Cibaliya'ya erişim talep ettiğini duyurdu

BM, İsrailli yetkililerden Gazze'deki Cibaliya'ya erişim talep ettiğini duyurdu
Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet