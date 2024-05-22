Gazze hükümeti, Ürdün'e Gazze'deki sahra hastanesinin kapasitesini arttırması çağrısı yaptı
Gazze'deki Filistin Hükümeti, Ürdün'den Gazze'deki sahra hastanesinin kapasitesi ile sağlık ekibini arttırması talebinde bulundu.
Gazze
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Ürdün'e ait olan sahra hastanesinin İsrail saldırıları sonucu hizmet dışı kaldığı kaydedildi.
Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan sahra hastanesi ve ekibinin bölgedeki yüzlerce insana sunduğu sağlık hizmetinin önemli rolüne işaret edilen açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah'tan hastanenin çalışma kapasitesini güçlendirmesi ve genişletmesinin yanı sıra sağlık ekibini de artırması talep edildi.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde insanların sağlık merkezlerinden yoksun olduğu, yaralı ve hastaların bakımı ve tedavileri için ümit edilen bu adımın hastaneyi güçlendireceği vurgulandı.
İsrail'in Gazze'ye 2008'deki saldırıları ardından 2009 yılında Ürdün tarafından kurulan sahra hastanesi, 7 Ekim sonrasındaki savaş sürecinde büyük hasar görerek hizmet dışı kaldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.