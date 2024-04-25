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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze hükümeti: İsrail’in Nasır Hastanesi’nde yüzlerce insanı infaz ettiğini teyit ediyoruz

Gazze hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından toplu mezarların bulunduğu Nasır Hastanesi kompleksinde, İsrail tarafından yüzlerce yerinden edilmiş ve hasta Filistinlinin infaz edildiğini bildirdi.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Gazze hükümeti: İsrail’in Nasır Hastanesi’nde yüzlerce insanı infaz ettiğini teyit ediyoruz

Gazze

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA’ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi kompleksinde yüzlerce yerinden edilmiş, yaralı ve hasta insanı infaz ettiğini teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevabite, İsrail’in Nasır Kompleksi’nde işlediği suçlardan sıyrılmaya çalıştığına dikkati çekerek İsrail suçlarına dair birçok delil bulunduğunu belirtti.

Sevabite, "Kimlikleri tespit edilen şehitlerden bir kısmı işgal ordusunun Nasır Hastanesi kompleksine baskın yaptığı sırada hayattaydı. İsrail oradan ayrıldıktan sonra sivil savunma ekipleri onları gömülü halde buldu. Bu durum, hastane baskınından önce çocuklarıyla irtibat halinde olan şehit aileleri tarafından da doğrulandı." dedi.

İsrail ordusunun "Nasır Hastanesi kompleksine tanklarla saldırdığını, sağlık personelini, hasta ve yaralıları tehdit ettiğini, tedavilerini reddettiğini ve onları kompleksteki eski ve dar bir binaya soktuğunu" ifade eden Sevabite, şunları kaydetti:

“(Yerinden edilmiş, yaralı ve hastaların cenazelerinin bulunduğu Nasır Hastanesi kompleksinde) bulduğumuz toplu mezarların derinliği, bunların işgalci İsrail’e ait büyük buldozerler ve iş makinalarıyla kazıldığını doğruluyor.”

Sevabite, İsrail’in kompleksteki 9 doktor ve sağlık personelini de zorla kaybettiğini ifade etti.

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