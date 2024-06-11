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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Belediyesi: Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir etti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Gazze Belediyesi: Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor

Gazze

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüğü saldırılarda su kuyuları ve su şebekesini hedef alması nedeniyle Gazze kentindeki Filistinlilerin "ciddi susuzluk ve su eksikliği" sıkıntısı çektiğini duyurdu.

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in su kuyuları ve şebekesini tahrip etmesi yüzünden Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze kentinde başta içme suyu olmak üzere "su krizinin" yaşandığına vurgu yapıldı.

Bölge halkının suya erişmek için yaklaşık 1,5 kilometre yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir ettiğini söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 31 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef alması ve sınır kapılarını kapatarak yakıt girişine engel olması nedeniyle Gazze Şeridi'nde 700'den fazla su kuyusunun hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumundan 5 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor." bilgisine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği", altyapıyı kapsamlı bir şekilde tahrip ettiği ve yakıt kıtlığının, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtığı vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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