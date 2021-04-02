Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini bildirdi

Cenevre merkezli Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in Mart 2021'de Filistin topraklarında aralarında Anadolu Ajansı çalışanlarının da bulunduğu gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini açıkladı.

Ali Semerci   | 02.04.2021
Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini bildirdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Gazze

Komite, İsrail'de mart ayında gazetecilere yönelik ihlallerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ihlallerin arasında, AA çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 gazeteciye yönelik saldırının yer aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ayrım duvarı karşıtı gösterilerini takip eden gazetecilere saldırdığı, 3 gazeteciyi gözaltına alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, 9 gazeteciyi sorgulamak için çağırdığı, bir kadın gazetecinin idari tutukluluk süresini uzattığı, bir gazeteciyi 10 ay hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 9 gazetecinin mesleğini icra etmesinin engellendiği, 2 gazetecinin tehdit edildiği, 3 kere gazetecilerin teçhizat ve ekipmanlarına el konulduğu ve 1 kere para cezası ödetildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Benzer haberler

Blinken'dan İsrailli mevkidaşına: İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede özgürlüğe sahip olmalı

Blinken'dan İsrailli mevkidaşına: İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede özgürlüğe sahip olmalı

Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini bildirdi

Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı

ABD, Batı Şeria'nın 'İsrail'in işgali altında olduğunu' yeniden teyit etti

ABD, Batı Şeria'nın 'İsrail'in işgali altında olduğunu' yeniden teyit etti
ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor

ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor
Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlallerinden dolayı İsrail'e protesto notası verdi

Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlallerinden dolayı İsrail'e protesto notası verdi