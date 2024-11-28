Dolar
34.61
Euro
36.57
Altın
2,646.03
ETH/USDT
3,596.40
BTC/USDT
95,678.00
BIST 100
9,633.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gantz: Yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, Başbakan Netanyahu hükümetine, Gazze'deki esirleri geri getirmesi çağrısında bulunarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye girmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Gantz: Yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz

Kudüs

Benny Gantz, yerel FM 103 radyosuna yaptığı açıklamada, "Rehineleri Gazze'den çıkarmalı ve yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan "yerleşim yerlerini korumak gerektiğini" söyleyen Gantz, "Gazze'de rehineler ve güvenlik dışında arayacak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrailli esirlerin geri getirilmesini garanti altına almak için Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması imzalaması talebiyle her hafta protestolar düzenliyor.

Başbakan Netanyahu ise "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz
Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı
MSB, Türkiye'nin davetiyle Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu ağırladı
Polatların şirketlerine yönelik vergi suçu soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Gantz: Yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz

Gantz: Yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz

İsrail, BM'nin 6 Ekim'den beri Gazze'nin kuzeyine tüm yardım ulaştırma girişimlerini engelledi

Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini açıkladı

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü
İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil

İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil
Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

Lübnan'da yerinden edilen Bint Cubeyl sakinleri İsrail'le ateşkes sonrası evlerine dönüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet