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Dünya

G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek

Tokyo

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanlarının, başkent Tokyo'da düzenlediği toplantı devam ediyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılıyor.

Toplantı marjındaki "Ukrayna" oturumunda G7 Bakanları, Ukrayna'ya güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde anlaştı.

Bakanlar, Şubat 2022'den beri Rusya'nın saldırılarını maruz kalan Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına yönelik çabalarının artırılacağını teyit etti.

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