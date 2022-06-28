Dolar
16.57
Euro
17.52
Altın
1,822.89
ETH/USDT
1,194.70
BTC/USDT
20,709.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Aysu Biçer   | 28.06.2022
G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Ankara

Almanya'da devam eden G7 zirvesinde Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

G7 liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, alışveriş merkezine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bu vahşi saldırının masum kurbanlarının yasını tutmak için Ukrayna'nın yanındayız. Masum sivillere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Putin ve sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirten liderler, "Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız ve anlamsız savaşını sonlandırana kadar dinlenmeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "Х-22" füzeleriyle vurulduğu belirtilmişti.

Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, saldırı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40’tan fazla kişi yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı
Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu
Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için İspanya'ya gidecek

Benzer haberler

G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu

Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde 'iklim değişikliği ve borç affı' gösterisi

Bavyera Alplerindeki G7 Liderler Zirvesi'nde 'iklim değişikliği ve borç affı' gösterisi
İtalya Başbakanı Draghi: Putin kazanmamalı

İtalya Başbakanı Draghi: Putin kazanmamalı
G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu

G7'den iklim değişikliğiyle mücadelede "enerji güvenliği" ihtiyacı vurgusu