Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

G7, karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapacak

G7 liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapılması kararı aldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
G7, karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapacak

Hiroşima

Japonya'nın Hiroşima kentinde G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde sürüyor. Liderler, düzenlenen oturum sonrası "G7 Temiz Enerji Ekonomi Eylem Planı'nı" açıkladı.

Buna göre, G7 liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini karbondan arındıran ticaret politikaları oluşturmak, dayanıklı temiz tedarik zincirlerinin gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapılması kararı aldı.

İşbirliği çerçevesinde temiz enerji için ortak pazar geliştirilmesi ve düşük-orta gelir düzeyli ortaklar için kamu ve özel sektörlerinde iklim ve enerji güvenliği yatırımlarının seferber edilmesi hedeflenecek.

Paris Anlaşması'na olan bağlılıklarını teyit eden liderler, eylem planında "Ortak enerji ve iklim zorluklarımızın üstesinden gelmek, daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerle bu çalışmayı yürüteceğiz" ifadesine yer verdi.

Çin'e yönelik bağımlılığının düşürülmesini istediklerini belirten G7 ülkelerinin liderleri, "Gereksiz stratejik bağımlılıkları azaltan ve dünya etrafındaki topluluklara fayda sağlayan güvenli, esnek, makul fiyatlı ve sürdürülebilir temiz enerji tedarik zincirleri ve güçlü sanayi üsleri inşa etmenin önemini vurguluyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

Eylem planında, "G7'nin liderleri olarak bizler, iklim krizini ele almak ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak, küresel temiz enerji geçişini hızlandırmak için harekete geçiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek
THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası
Malatya'da deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz
Astana’daki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu büyüyor

Benzer haberler

Biden'dan Hiroşima'da "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba" sözü

Biden'dan Hiroşima'da "nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çaba" sözü

G7, karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapacak

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hiroşima'da

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak
G7 liderleri, Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyecek

G7 liderleri, Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyecek
AB temiz teknolojilerde iş birliğini artırmak istiyor

AB temiz teknolojilerde iş birliğini artırmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet